Napoli tegola per Conte | si fermano i due top player

Napoli. La squadra partenopea non sfrutta l’occasione per agganciare definitivamente l’Inter in cima alla classifica e viene fermata da un ottimo Bologna. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano hanno dimostrato di essere davvero una mina vagante, mettendo in seria difficoltà una squadra ben organizzata come il Napoli di Conte.Il pareggio e i due punti persi non sono gli unici problemi della serata per gli ospiti. La trasferta di Bologna complica il percorso degli azzurri e del loro tecnico, che perde Contemporaneamente due giocatori inamovibili. La prossima sfida con l’Empoli rischia ora di diventare sempre più complicata.Ammoniti Di Lorenzo e Anguissa: salteranno la gara con l’EmpoliEntrambi gli azzurri erano diffidati e hanno ricevuto un cartellino dal direttore di gara. Rompipallone.it - Napoli, tegola per Conte: si fermano i due top player Leggi su Rompipallone.it La partita col Bologna mette nei guai il tecnico azzurro: ben due titolari non ci sarà nel prossimo impegno contro l’Empoli.Termina 1-1 la sfida tra Bologna e. La squadra partenopea non sfrutta l’occasione per agganciare definitivamente l’Inter in cima alla classifica e viene fermata da un ottimo Bologna. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano hanno dimostrato di essere davvero una mina vagante, mettendo in seria difficoltà una squadra ben organizzata come ildi.Il pareggio e i due punti persi non sono gli unici problemi della serata per gli ospiti. La trasferta di Bologna complica il percorso degli azzurri e del loro tecnico, che perdemporaneamente due giocatori inamovibili. La prossima sfida con l’Empoli rischia ora di diventare sempre più complicata.Ammoniti Di Lorenzo e Anguissa: salteranno la gara con l’EmpoliEntrambi gli azzurri erano diffidati e hanno ricevuto un cartellino dal direttore di gara.

