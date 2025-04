Napoli studente pestato durante movida a Chiaia | arrestati 3 ragazzi

Un pestaggio dentro e fuori un locale nel quartiere Chiaia durante la movida a Napoli, poi colpi d'arma da fuoco sparati in aria per intimidire. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli su un episodio di violenza accaduto lo scorso primo febbraio hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip partenopeo a carico di tre ragazzi. Due dei tre indagati devono rispondere di lesioni aggravate dal metodo mafioso mentre il terzo di pubblica intimidazione con uso di armi, anch'esso aggravato da metodo mafioso.

