Napoli | Studente pestato durante la movida a Chiaia Carabinieri arrestano 3 ragazzi

Napoli: eseguita ordinanza di custodia cautelare per tre giovani accusati di aggressione e intimidazione mafiosa in un locale di Chiaia

Questa mattina è stata data esecuzione all' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, ritenuti gravemente indiziati di delitti commessi con metodo mafioso la notte dell'1 febbraio 2025 nei pressi di un locale del quartiere cittadino di Chiaia.

Nell'occasione uno Studente universitario, intento a festeggiare nel locale il compleanno, veniva, per futili motivi, colpito ripetutamente alla testa, prima, con il calcio di una pistola e poi con i calci infertigli una volta caduto a terra privo di sensi.

Ultimata l'azione delittuosa, nell'allontanarsi dal locale e nonostante la folla di giovani in strada, venivano, all'esterno del locale, esplosi, a scopo intimidatorio e dimostrativo, due colpi di arma da fuoco.

