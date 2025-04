Dayitalianews.com - Napoli, sparatoria davanti a una scuola: ucciso un uomo

Leggi su Dayitalianews.com

Lunedì di sangue a Marano, in provincia di, dove si è verificata unanei pressi dellaPapa Luciani. Unè statoa colpi di pistola in pieno giorno, a pochi passi da un edificio scolastico.Secondo le prime informazioni, ancora parziali e frammentarie, la vittima si trovava a bordo di un’auto bianca parcheggiata nei pressi dell’istituto scolastico. Sarebbe stato colpito da numerosi proiettili e sarebbe morto sul colpo, senza possibilità di soccorso.Indagini in corso: possibile matrice camorristicaSul luogo dell’agguato sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato rilievi tecnici e accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude che l’omicidio possa essere legato a dinamiche di camorra, ipotesi che gli inquirenti stanno approfondendo.