Napoli spara e uccide il rivale in amore poi si suicida | la vittima lo aveva denunciato

Napoli, poi lo scontro dovuto forse al traffico dei genitori che portano i bambini a scuola e infine gli spari, prima contro il ‘rivale’ e dopo contro se stesso. È la cronaca di una mattinata di sangue che è costata la vita a Mirko Gargiulo, 55 anni, ucciso con sei, sette colpi di pistola da Andrea Izzo, 40 anni, nella sua Bmw bianca davanti la scuola d’infanzia paritaria ‘Papa Luciani’, in via Marano Pianura al civico 181, nell’orario d’ingresso dei bambini.Poco più tardi Izzo ha rivolto la pistola contro se stesso, puntando alla tempia, uccidendosi a poca distanza dalla rosticceria della compagna lungo la strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Omicidio-suicidio a Napoli, la ricostruzioneGargiulo, ex broker finanziario e noto nel mondo delle palestre, ha lasciato sui social il suo ultimo messaggio, registrato in una storia su Instagram all’alba, con un semplice ‘buongiorno’ e la strada inquadrata tra le luci del sole. Lapresse.it - Napoli, spara e uccide il “rivale” in amore poi si suicida: la vittima lo aveva denunciato Leggi su Lapresse.it La lite per strada per le vie di Marano, in provincia di, poi lo scontro dovuto forse al traffico dei genitori che portano i bambini a scuola e infine gli spari, prima contro il ‘’ e dopo contro se stesso. È la cronaca di una mattinata di sangue che è costata la vita a Mirko Gargiulo, 55 anni, ucciso con sei, sette colpi di pistola da Andrea Izzo, 40 anni, nella sua Bmw bianca davanti la scuola d’infanzia paritaria ‘Papa Luciani’, in via Marano Pianura al civico 181, nell’orario d’ingresso dei bambini.Poco più tardi Izzo ha rivolto la pistola contro se stesso, puntando alla tempia,ndosi a poca distanza dalla rosticceria della compagna lungo la strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Omicidio-suicidio a, la ricostruzioneGargiulo, ex broker finanziario e noto nel mondo delle palestre, ha lasciato sui social il suo ultimo messaggio, registrato in una storia su Instagram all’alba, con un semplice ‘buongiorno’ e la strada inquadrata tra le luci del sole.

