Napoli secondo omicidio nel giro di poche ore e a distanza di pochi chilometri

Tragica mattinata a, dove si sono verificati due omicidi inore e a brevel’uno dall’altro, entrambi avvenuti sulle pendici opposte della collina dei Camaldoli, al confine trae Marano.Colpi di pistola in via Montelungo: un uomo ucciso vicino al MonaldiIl primo delitto è avvenuto questa mattina, lunedì 7 aprile 2025, in via Strada Comunale Montelungo, nei pressi dell’Ospedale Monaldi e a pocadai campi da rugby di via Guantai ad Orsolone. Un uomo è stato freddato con colpi di arma da fuoco, probabilmente esplosi a bruciapelo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente transennato la zona e avviato i rilievi tecnici. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, male prime indiscrezioni si tratterebbe di un’esecuzione avvenuta in strada, in pieno giorno.