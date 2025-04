Anteprima24.it - Napoli, scarcerato l’ex genero del boss del clan Contini

Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip diFederica Villano, ritenendo ormai insussistenti le esigenze cautelari, ha disposto la scarcerazione di Luca Esposito, exdelPatrizio Bosti (quest’ultimo detenuto al 41 bis) in relazione al reato di autoriciclaggio, che gli è stato contestato diversi anni fa dalla Direzione distrettuale antimafia diinsieme con l’associazione a delinquere di tipo mafioso.L’istanza, accolta oggi dal giudice, è stata presentata dai legali di Esposito, gli avvocati Nicola Pomponio e Fabio Segreti.Esposito, marito di Flora Bosti, è stato arrestato l’ultima volta nel luglio del 2024. In precedenza gli venne notificata una misura cautelare in carcere, e poi però assolto, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.Arresto e condanna, con la moglie, invece, per avere corrotto dei medici dai quali durante la pandemia ottenne dei falsi certificati per i tamponi Covid prima di partire per Dubai.