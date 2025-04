Ilnapolista.it - Napoli reduce da tre punti in quattro trasferte. Gilmour favorito su Anguissa (Repubblica)

da trein. Staffetta, con Marco Azzi, fa il punto sulla vigilia di Bologna-:Ildovrà fare i conti anche con il tabù delle recenti sfide in trasferta, dove l’ultima vittoria risale all’ormai lontano 18 gennaio scorso a Bergamo, contro l’Atalanta. Da allora gli azzurri hanno messo insieme lontano dal Maradona appena 3in 4 partite, subendo proprio a causa del loro rendimento esterno al di sotto della sufficienza il sorpasso dell’Inter nel duello scudetto. A Bologna sarà fondamentale cambiare registro e Conte potrà farlo almeno per una volta senza pagare dazio alla solita emergenza. L’organico è infatti quasi al completo e l’unico sott’osservazione resta Leonardo Spinazzola, con non è ancora al meglio e sarà tenuto in stand by per non correre rischi.