Salernotoday.it - Napoli presidente della provincia, la prima mozione di sfiducia è della moglie: "Non condivido questa nomina"

Leggi su Salernotoday.it

A poche ore dalladi Vincenzoalla presidenzadi Salerno, fa discutere la presa di posizione pubblica, Giovanna Doria. In due post diffusi su Facebook, Doria ha manifestato in modo netto la sua contrarietà: "Chiedo a tutti di non telefonarmi né fare post.