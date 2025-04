Napoli picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia | 3 giovani in manette

Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di tre giovani ritenuti gravemente indiziati di aver commesso gravi reati con l’aggravante del metodo mafioso. picchiano .L'articolo Napoli, picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 giovani in manette Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 giovani in manette Leggi su Teleclubitalia.it Dalle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di treritenuti gravemente indiziati di aver commesso gravi reati con l’aggravante del metodo mafioso..L'articolopoiil: 3inTeleclubitalia.

Napoli, brutale pestaggio a studente universitario a Chiaia, 3 arresti. Napoli, picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 giovani in manette. Studente picchiato alla festa di compleanno nel bar di Chiaia, calci in faccia mentre era svenuto: 3 arresti. Napoli, pestaggio di uno studente e stesa davanti ai baretti di Chiaia: la Dda fa arrestare tre giovani. Napoli: studente picchiato in un locale, tre arresti. Prima il pestaggio, poi la stesa. Studente massacrato di botte mentre festeggia il suo compleanno. Ne parlano su altre fonti

Picchiano studente poi sparano contro il baretto a Chiaia: 3 ragazzi in carcere - Studente aggredito ai baretti di Chiaia. Poi “stesa” con la pistola all’esterno del locale. Tre ragazzi arrestati dai carabinieri. Aggrediscono studente in un locale, 3 giovani in carcere dopo le ... (fanpage.it)

Picchiano uno studente e sparano in aria: paura nel noto locale a Chiaia - Questa mattina i carabinieri hanno arrestato 3 giovani, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, accusati di reati commessi lo scorso 1 febbraio ... (internapoli.it)

Napoli, prima brutale pestaggio e poi la "stesa": 3 arresti - I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di tre giovani. (msn.com)