Napoli piange la scomparsa del maestro Roberto De Simone

Si è spento all’età di 91 anniDe, figura emblematica della cultura napoletana e italiana. La morte è avvenuta nella serata di domenica 6 aprile, intorno alle 21, nella sua abitazione in via Foria, presso il Palazzo De Gregorio di Sant’Elia. Al suo fianco, fino all’ultimo istante, c’erano la sorella Giovanna e il nipote Alessandro.I funerali sono attualmente in fase di organizzazione, e si ipotizza possano tenersi mercoledì 9 aprile. Non si esclude che il Comune dipossa proclamare il lutto cittadino, per rendere omaggio a uno dei suoi più illustri rappresentanti.Deera stato ricoverato a gennaio per problemi respiratori. Ma la sua salute, già fragile, si è aggravata nelle ultime settimane.Un gigante della cultura popolareScrittore, compositore, regista teatrale, musicologo ed etnomusicologo di fama mondiale,Deha saputo fondere ricerca, arte e tradizione in un corpus artistico unico.