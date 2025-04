Napoli pestano uno studente e sparano davanti a un locale notturno | tre arresti Incastrati dai video

Sono ritenuti coinvolti nel brutale pestaggio di uno studente e di essere gli autori di una "stesa" compiuta davanti a un locale notturno di Napoli, lo scorso primo febbraio: alle prime luci dell'alba i carabinieri di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di tre giovani. Due dei tre sono indagati per lesioni aggravate dal metodo mafioso mentre il terzo di pubblica intimidazione con uso di armi, anch'esso aggravato da metodo mafioso. A incastrarli le indagini e i video acquisiti dei militari dell'arma.

