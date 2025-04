Dayitalianews.com - Napoli, omicidio suicidio: prende corpo l’ipotesi passionale

Leggi su Dayitalianews.com

La vittima aveva già denunciato le minacce di morte ricevute dal suo assassino. Si chiamava M. G. 56enne, persona conosciuta nel mondo del bodybuilding napoletano.A sparargli, alle 8 di questa mattina a Marano, in provincia di, davanti alla scuola Papa Luciani, è stato un 41enne A.I. Lo stesso A.I, poi si è allontanato verso l’altro versante della collina dei Camaldoli, nei pressi dell’ospedale Monaldi, e si è tolto la vita.Come scrive l’Ansa, la vittima dell’agguato è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era sul proprio veicolo in via Marano Pianura, all’altezza del civico 181 nel comune di Marano di, non lontano da una scuola. L’uomo era il nuovo compagno della ex dell’assassino che si è tolto la vita in strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli.