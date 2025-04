Napoli occasione persa | solo 1-1 al Dall’Ara

Tempo di lettura: 3 minutiIlsi ferma al “” e spreca un’d’oro per riavvicinarsi all’Inter. Finisce 1-1 contro un Bologna arrembante, che dopo un primo tempo dominato dai partenopei che trovano il vantaggio con Anguissa trova il pari con una magia di Ndoye e continua la sua corsa verso un’insperata Champions League. La serata sembrava mettersi nel migliore dei modi per Antonio Conte. Con il pareggio dei nerazzurri a Parma, gli azzurri avevano la possibilità di riaprire la corsa Scudetto, portandosi a unpunto dalla vetta. Ma ilnon ha retto l’urto del secondo tempo dei rossoblù, frenato da una squadra che gioca a memoria e che ha ormai assunto la mentalità del suo allenatore, Vincenzo Italiano.LA PARTITAConte schiera Scuffet tra i pali al posto di Meret, fermato dall’influenza.

