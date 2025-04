Napoli occasione d’oro a Bologna | ridurre il gap dall’Inter è possibile

Napoli, occasione d’oro a Bologna: ridurre il gap dall’Inter è possibile">Un’altra occasione da non sprecare. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il destino continua a offrire al Napoli opportunità preziose, e oggi al Dall’Ara arriva forse la più importante: con l’Inter fermata a sorpresa dal Parma, gli azzurri hanno la possibilità di ridurre il distacco in classifica fino a un solo punto.Non sarà semplice: il Bologna, in piena corsa Champions, rappresenta l’avversario peggiore possibile in questo momento. Squadra in forma smagliante, imbattuta al Dall’Ara nel 2025, capace di infilare cinque vittorie consecutive in campionato e di blindare la finale di Coppa Italia.Il Napoli, però, è reduce da una vittoria pesantissima contro il Milan e ha dimostrato di saper soffrire: una qualità fondamentale nella lunga corsa allo scudetto. Napolipiu.com - Napoli, occasione d’oro a Bologna: ridurre il gap dall’Inter è possibile Leggi su Napolipiu.com il gap">Un’altrada non sprecare. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il destino continua a offrire alopportunità preziose, e oggi al Dall’Ara arriva forse la più importante: con l’Inter fermata a sorpresa dal Parma, gli azzurri hanno la possibilità diil distacco in classifica fino a un solo punto.Non sarà semplice: il, in piena corsa Champions, rappresenta l’avversario peggiorein questo momento. Squadra in forma smagliante, imbattuta al Dall’Ara nel 2025, capace di infilare cinque vittorie consecutive in campionato e di blindare la finale di Coppa Italia.Il, però, è reduce da una vittoria pesantissima contro il Milan e ha dimostrato di saper soffrire: una qualità fondamentale nella lunga corsa allo scudetto.

Il Napoli più azzurro vuole tornare primo: a Venezia un'occasione d’oro - NAPOLI - Antonio Conte è un valore aggiunto per tutti. Per il presidente De Laurentiis, i suoi calciatori, il club, la città e addirittura la Nazionale italiana. Già, perché il Napoli è la ... (tuttosport.com)

"Occasione persa per il Napoli sul mercato": il retroscena, oggi sarebbe oro per Conte - Un’occasione persa, non solo per i grandi nomi, ma anche per rinforzi mirati: uno come Biraghi, in una situazione del genere, sarebbe stato utilissimo". Sulla corsa per il titolo: “Il Napoli d ... (msn.com)

Bordin: "Raspadori, occasione d'oro. Ho un dubbio a sinistra" - Roberto Bordin, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Lazio-Napoli sarà un match ... Per Raspadori ha un’occasione d’oro di poter aiutare la squadra dopo due pareggi ... (tuttonapoli.net)