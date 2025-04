Napoli lo Scudetto si vince così | Stellini rivela cosa bisogna cambiare

Napoli 1-1, ecco le dichiarazioni del vice allenatore Cristian Stellini ai microfoni di Dazn nel post partita.Il Napoli di Antonio Conte non va oltre l'1-1 al Dall'Ara e, per questo motivo, è rimasta invariata la distanza dall'Inter capolista, di 3 punti. La fantastica rete di Ndoye, col tacco, è valso il punto ai rossoblù che avvicina la squadra di vincenzo Italiano al terzo posto in cui vi è l'Atalanta di Gasperini. Occasione sprecata per gli azzurri che hanno mancato la possibilità di accorciare a -1 dalla vetta.Nel post partita, a Dazn, il vice allenatore del Napoli, Cristian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita.Stellini sicuro: "Dobbiamo crescere in mentalità, possiamo sognare ad una condizione"Sul match disputato, ha affermato:"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo.

