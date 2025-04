Unlimitednews.it - Napoli in lutto, a 91 anni è morto Roberto De Simone

(ITALPRESS) –inper la morte del maestroDe, studioso dell’espressività popolare della Campania, musicista e musicologo, compositore e regista, scomparso all’età di 91.IL RICORDO DEL SINDACO DIGAETANO MANFREDI“perde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antiche tradizioni con una straordinaria attitudine innovativa” afferma in una nota il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi.“Siamo profondamente addolorati per la morte del maestro, a Deeravamo strettamente legati, consapevoli della sua grandezza artistica: per i suoi 90, durante i festeggiamenti del Capodanno, a San Domenico Maggiore gli dedicammo un omaggio nell’ambito del progetto ‘Città della Musica’.