Spazionapoli.it - Napoli in campo dopo l’Inter, 12 precedenti in stagione: ecco come è andata

Leggi su Spazionapoli.it

Ilgiocherà, per la 13a volta in questaqual è il bilancio deinel corso di questo campionatoil pareggio per 2-2 contro il Parma,attende di conoscere l’esito della sfida trae Bologna per conoscere la nuova classifica di Serie A. I nerazzurri sono momentaneamente a +4 dai partenopei e il distacco potrebbe rimanere invariato, tornare a +3 o passare a un preoccupante +1, ottimo per gli uomini di Conte.Bisognerà, però, battere il Bologna al Dall’Ara, un’impresa riuscita a pochissime squadre in questa, più precisamente a due: Lille e Verona. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, in circa 20 partite disputate, solamente due club hanno strappato 3 punti nello stadio dei rossoblu, uno solo di questi in campionato.