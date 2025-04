Napoli e hinterland ucciso uomo in un agguato a Marano | altro cadavere ritrovato in zona Camaldoli

uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bww bianca quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Sul posto le forze dell'ordine. Un altro morto è stato invece trovato in strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Sul posto i Carabinieri per rilievi e indagini su dinamica e movente. Tra le ipotesi quella che i due fatti siano strettamente collegati.In aggiornamentoL'articolo Napoli e hinterland, ucciso uomo in un agguato a Marano: altro cadavere ritrovato in zona Camaldoli proviene da Anteprima24.it.

