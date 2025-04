Napoli due morti per strada in pochi minuti | ipotesi omicidio-suicidio

omicidio-suicidio. È questa l'ipotesi a cui i carabinieri di Napoli stanno lavorando in merito ai due uomini morti, per colpi di arma da sparo, questa mattina in due diversi punti della città. La prima vittima, è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco mentre era in auto a Marano, davanti la scuola d'infanzia paritaria 'Papa Luciani', in via Marano Pianura al civico 181, nell'orario d'ingresso dei bambini a scuola.A sparare sarebbe stato l'uomo che poi si è suicidato lungo la strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Secondo una prima ipotesi a cui gli inquirenti stanno lavorando, ci sarebbero motivi passionali dietro le due morti: la prima vittima sarebbe stata legata alla donna già compagna dell'altro uomo.

