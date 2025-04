Tvplay.it - Napoli, doppia mazzata per Conte: mancheranno contro l’Empoli

Ilimpatta a Bologna: al Dall’Ara termina 1-1 con la rete di Anguissa nel primo tempo e di Ndoye nella ripresa. Una gara giocata per metà da parte dei partenopei che se nella prima frazione avevano mostrato un ottimo calcio, nel secondo tempo non hanno quasi mai tirato.per(Lapresse) – tvplay.itCosì facendo il distacco in classifica rimane invariato ovvero con l’Inter a +3 dai partenopei che salgono a 65 puntii 68 dell’Inter. A sette giornate dal termine, gli uomini di Antoniodevono giocare ancoraEmpoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.L’Inter invece se la vedrà con Cagliari, Bologna, Roma, Verona, Torino, Lazio e Como, senza però naturalmente dimenticare che i nerazzurri saranno impegnati sia in Coppa Italia, dove ci sarà il ritorno con il Milan, sia in Champions League con il Milan.