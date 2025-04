Napoli che beffa | ennesimo intreccio col Manchester United

Napoli e Manchester United è una storia di intrecci amari e occasioni svaniteNapoli, che beffa: ennesimo intreccio col Manchester United (Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comC’è una sottile linea rossa – in tutti i sensi – che collega Napoli a Manchester. Ed è una linea piena di spine, trattative naufragate, occasioni mancate. Una di quelle storie in cui, più che un avversario, sembra esserci un destino avverso. Perché quando in mezzo c’è lo United, per il Napoli va (quasi) sempre a finire nello stesso modo: male. L’unica eccezioni è stata McTominay la scorsa estate, ma poi nel 2025 è stato un vero caos.A gennaio la sensazione era chiara: questa finestra di mercato può cambiare il volto della stagione. Con un Kvaratskhelia già partito destinazione Parigi e un tesoretto che, in altre circostanze, avrebbe fatto gola a mezza Europa, il primo tentativo è stato quello su Alejandro Garnacho, talento argentino dallo sguardo da killer e dal piede sinistro che accende i riflettori a ogni tocco. Serieanews.com - Napoli, che beffa: ennesimo intreccio col Manchester United Leggi su Serieanews.com Due schiaffi a gennaio, un terzo all’orizzonte: traè una storia di intrecci amari e occasioni svanite, checol(Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comC’è una sottile linea rossa – in tutti i sensi – che collega. Ed è una linea piena di spine, trattative naufragate, occasioni mancate. Una di quelle storie in cui, più che un avversario, sembra esserci un destino avverso. Perché quando in mezzo c’è lo, per ilva (quasi) sempre a finire nello stesso modo: male. L’unica eccezioni è stata McTominay la scorsa estate, ma poi nel 2025 è stato un vero caos.A gennaio la sensazione era chiara: questa finestra di mercato può cambiare il volto della stagione. Con un Kvaratskhelia già partito destinazione Parigi e un tesoretto che, in altre circostanze, avrebbe fatto gola a mezza Europa, il primo tentativo è stato quello su Alejandro Garnacho, talento argentino dallo sguardo da killer e dal piede sinistro che accende i riflettori a ogni tocco.

Napoli, che beffa: ennesimo intreccio col Manchester United. Napoli, colpo dall’Ajax: intreccio con la Roma. Napoli, beffa Inter: arriva il difensore. Napoli, colpo in difesa: intreccio con l’Inter. Ne parlano su altre fonti

Napoli, ennesimo guasto sulla linea 1 della Metro. - Ancora disagi per gli utenti della Metropolitana di Napoli. Nella mattinata dell’11 gennaio ... Abbiamo inviato una nota ad Anm per chiedere spiegazioni su questi ennesimi guasti e per sollecitare un ... (cronachedellacampania.it)

Napoli, beffa al Milan dopo Okafor: colpo da 40 milioni - Il calciomercato del Napoli potrebbe passare con beffa al Milan, per il dopo Okafor, al centro dei rumors sul riscatto. Fino a questo momento è sì tornato in forma, ma non ha ancora convinto a pieni ... (rompipallone.it)

Beffa Saint-Maximin: a un passo dal Napoli e ora non gioca più - Il Napoli è stato a un passo da Allan Saint-Maximin in inverno. Dopo l'addio di Kvaratskhelia e i tentativi per Garnacho e Adeyemi, il francese era diventato il primo obiettivo, ma con un periodo ... (tuttonapoli.net)