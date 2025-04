Napoli Basket semaforo rosso a Trieste | gli azzurri cedono con il punteggio di 109-82

Napoli Basket viene sconfitta dalla Pallacanestro Trieste con il netto punteggio di 109-82. Pallacanestro Trieste – Napoli Basket 109-82 (17-15, 34-21, 23-22, 35-24) Napoli Basket viene sconfitta dalla Pallacanestro Trieste con il netto punteggio di 109-82. Gli azzurri, dopo aver giocato un buon avvio di gara, subiscono la grande

Semaforo rosso per il Napoli Basket, sconfitto a Trieste.

