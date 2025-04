Napoli attacco influenzale per Meret | in dubbio per Bologna

Napoli, attacco influenzale per Meret: in dubbio per Bologna - Nella giornata odierna, che si concluderà con il posticipo valido per la 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli allo Stadio Dall`Ara, non sono arrivate. (calciomercato.com)

