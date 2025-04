Nanni Moretti si riprende e parla al Festival Custodi di sogni

Nanni Moretti: il regista torna a sorridere dopo l’infarto su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Nanni Moretti si riprende e parla al Festival Custodi di sogni Leggi su Donnemagazine.it Dopo un periodo difficile, il regista romano condivide la sua esperienza e il suo umore positivo.: il regista torna a sorridere dopo l’infarto su Donne Magazine.

Nanni Moretti, dimesso dopo l'infarto, si collega da casa con il Festival Custodi di sogni: «Spiace non essere lì». Nanni Moretti a sorpresa si collega, tutto su Ecce Bombo. Nanni Moretti, dimesso dopo l'infarto, si collega (a sorpresa) al Festival custodi di sogni: «Spiace non essere lì. Nanni Moretti ricoverato e operato per un infarto: "Stabile e di umore sereno". Nanni Moretti ricoverato per un infarto in ospedale. Nanni Moretti, dimesso dopo l'infarto, si collega con il Festival Custodi di sogni: 'Spiace non essere lì'. Ne parlano su altre fonti

Nanni Moretti è stato dimesso: la telefonata a sorpresa del regista dopo l'infarto. Come sta e cosa ha detto - A sorpresa, Nanni Moretti è intervenuto con un collegamento a una proiezione di un suo film. Il regista è stato dimesso dopo l'infarto del 3 aprile ... (virgilio.it)

Nanni Moretti come sta? Le sue prime parole dopo l’infarto - Nanni Moretti svela come sta dopo l’infarto e il ricovero in terapia intensiva: le prime parole del regista romano ... (dilei.it)

“Mi sento bene”: Nanni Moretti in ripresa dopo la paura - Il regista, 71 anni, è in buone condizioni dopo l’infarto e l'intervento all’ospedale San Camillo di Roma. Ha pranzato con una coscia di pollo arrosto e puré ... (repubblica.it)