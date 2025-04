Nanni Moretti come sta? Le sue prime parole dopo l’infarto

Nanni Moretti sta finalmente meglio dopo il ricovero e l’intervento d’urgenza. A svelarlo è stato lo stesso regista che, a sorpresa, ha rotto il silenzio, intervenendo telefonicamente ad una manifestazione dedicata al cinema.come sta Nanni MorettiIl regista era stato ricoverato qualche tempo fa per un infarto al San Camillo di Roma. Una condizione che aveva fatto preoccupare molto i fan e la famiglia di Nanni Moretti.dopo lo spavento iniziale e l’ingresso in terapia intensiva, i medici avevano svelato lo stato di salute del regista. “Il decorso è regolare, le condizioni eccellenti, l’umore ottimo – aveva svelato appena tre giorni fa Domenico Gabrielli, il direttore di Cardiologia dell’ospedale in cui era ricoverato Moretti -. È stata effettuata un’angioplastica, il danno cardiaco è lieve siamo fiduciosi che in qualche giorno riuscirà ad essere dimesso”. Dilei.it - Nanni Moretti come sta? Le sue prime parole dopo l’infarto Leggi su Dilei.it finalmente meglioil ricovero e l’intervento d’urgenza. A svelarlo èto lo stesso regiche, a sorpresa, ha rotto il silenzio, intervenendo telefonicamente ad una manifezione dedicata al cinema.Il regierato ricoverato qualche tempo fa per un infarto al San Camillo di Roma. Una condizione che aveva fatto preoccupare molto i fan e la famiglia dilo spavento iniziale e l’ingresso in terapia intensiva, i medici avevano svelato loto di salute del regi. “Il decorso è regolare, le condizioni eccellenti, l’umore ottimo – aveva svelato appena tre giorni fa Domenico Gabrielli, il direttore di Cardiologia dell’ospedale in cui era ricoverato-. Èta effettuata un’angioplastica, il danno cardiaco è lieve siamo fiduciosi che in qualche giorno riuscirà ad essere dimesso”.

Nanni Moretti come sta? Le sue prime parole dopo l’infarto. Nanni Moretti, come sta l’attore dopo il ricovero in ospedale. Nanni Moretti ricoverato e operato per un infarto: "Stabile e di umore sereno". Nanni Moretti colpito da infarto, l’attore e regista ricoverato in terapia intensiva. Nanni Moretti, dopo l’infarto e l’operazione, sta meglio. «Lieve danno miocardico, sarà dimesso a giorni. Nanni Moretti colpito da un infarto, operato al San Camillo di Roma: è in terapia intensiva. Ne parlano su altre fonti

Come sta Nanni Moretti dopo il ricovero in ospedale: ci sono buone notizie - Il regista si trova all'ospedale San Camillo di Roma, dove i medici lo hanno operato a causa di un infarto. (esquire.com)

Nanni Moretti ricoverato per un infarto: come sta, gli aggiornamenti - Il regista 71enne è stato operato e si trova in terapia intensiva presso l'ospedale San Camillo di Roma ... (today.it)

Come sta Nanni Moretti dopo l’infarto, ricoverato in terapia intensiva a Roma - Nanni Moretti ricoverato d’urgenza per un infarto. Il regista 71enne ha annullato gli impegni. Fan e colleghi esprimono il loro sostegno. (blitzquotidiano.it)