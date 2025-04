Musk (di nuovo) contro i dazi di Trump? Su X posta il video con il Nobel Milton Friedman che promuove il libero mercato.

Leggi su Open.online

Elonla guerra commerciale scatenata da Donald? È ciò che si chiedono gli utenti di X dopo la pubblicazione da parte del patron di Tesla di un vecchioin cui l’economista e premioillustrava la necessità di avere commerci senza barriere. Nel filmato, uno dei più fervidi sostenitori del, spiega da dove provengono le varie parti con cui è stata prodotta la matita che tiene in mano. «Migliaia di persone hanno collaborato per realizzare questa matita», afferma, scomparso quasi 20 anni fa, parlando di «magia del sistema dei prezzi» e aggiungendo che «è per questo che il funzionamento delè così essenziale». Un post sibillino su cui i follower del patron di X e Tesla, fino ad oggi uno dei più leali collaboratori di, si interrogano, e, ricordando la posizione dell’economista sul, insinuano che il miliardario stia criticando il presidente Usa.