Musica sacra mostre e la tradizione de Lu Riu | gli eventi pasquali a Lecce

Lecce – Musica sacra, mostre e intrattenimento: è stato presentato in una conferenza stampa nella sede del municipio, il calendario di eventi, prodotto dall’amministrazione comunale di Lecce, per le festività pasquali. Ad illustrare le iniziative la sindaca Adriana Poli Bortone assieme. Lecceprima.it - Musica sacra, mostre e la tradizione de “Lu Riu”: gli eventi pasquali a Lecce Leggi su Lecceprima.it e intrattenimento: è stato presentato in una conferenza stampa nella sede del municipio, il calendario di, prodotto dall’amministrazione comunale di, per le festività. Ad illustrare le iniziative la sindaca Adriana Poli Bortone assieme.

Musica sacra, mostre e la tradizione de "Lu Riu": gli eventi pasquali a Lecce. "Passio Domini nostri Jesu Christi", la mostra visitabile fino al 19 aprile. "Le note e le immagini della devozione": mostra fotografica sulla Settimana Santa a Cerignola. Una vita per la pittura. Moretto e Romanino a Rodengo Saiano: lo spirito dell'epoca d'oro della pittura bresciana rivive nei luoghi dell'Abbazia Benedettina. XXIII MOSTRA PRESEPI.

