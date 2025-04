Musica Nicky Nicolai e Stefano Di Battista omaggiano Mina al Teatro Acacia

Leggi su Ildenaro.it

“Le mille bolle blu” è l’omaggio aproposto daDinel concerto in programma giovedì 10 aprile (ore 20.30) neldi Napoli. Un appuntamento programmato nella stagionele dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste De Divitiis nel segmento dedicato alla canzone d’autore. “è una leggenda della– sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – un’icona pop simbolo di eleganza ed ecletticità capace di attraversare epoche e generi. Ed è significativo che due grandi protagonisti dellaitaliana comeDidecidano di renderle omaggio riproponendo in concerto alcuni tra i suoi brani più iconici, realizzando così un tributo raffinato e appassionato alla sua arte”. La voce diunita al sax diDi, suo compagno d’arte e di vita, ricreano in scena, insieme con i musicisti Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Luigi Del Prete (batteria), frammenti di un repertorio che appartiene alla storia della canzone italiana.