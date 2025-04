Musica Mazzariello | annuncia Nostalgia e karaoke la sua canzone fritta d’amore

Leggi su Ildenaro.it

C’è una strana magia nel cantare a squarciagola unache sa di passato ma ha la forza di farci sentire leggeri.Dopo “Amarsi per lavoro”, brano che lo ha portato a calcare il palco di Sanremo Giovani 2024,oggi il suo nuovo singolo “” (Futura Dischi/Epic Records Italy), fuori venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in pre-save.Un brano che riporta a un luogo sicuro, dove però l’amore e i ricordi sono sempre in agguato. Lasi trasforma così in un canto liberatorio, proprio come accade durante una qualsiasi serata.Con una produzione che mescola atmosfere rétro e un’anima contemporanea, “” è un omaggio alle emozioni autentiche, alle canzoni che ci appartengono e che, una volta cantate, ci fanno sentire più vicini a noi stessi e agli altri.