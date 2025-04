Musica LDA | Shalla la rinascita R&B in un progetto che segna una nuova era

Leggi su Ildenaro.it

LDA è pronto a sorprendere tutti. Dopo aver stuzzicato i fan con enigmatici freestyle sui social, l’artista napoletano annuncia ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo “” (Columbia Records/Sony Music Italy), disponibile da venerdì 11 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Questo branoun punto di svolta significativo nel suo percorso artistico, aprendo le porte a una fase inedita e audace.“” non è una semplice canzone, ma una vera e propria metamorfosi sonora per LDA. L’artista abbandona le sonorità più familiari per abbracciare un intreccio vibrante tra l’urban e l’intimismo dell’R&B, mantenendo quel tocco personale che lo ha sempre contraddistinto. In questo nuovo pezzo, LDA esplora la dicotomia tra la frenesia del mondo esterno e la solitudine interiore, raccontando di un tempo che sembra sfuggire costantemente.