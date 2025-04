Lanazione.it - Musica, cultura e sport per l’estate lericina

Un’estate all’insegna del divertimento. È quanto sta definendo in questi giorni a Lerici l’amministrazione comunale, che in vista della stagione estiva sta lavorando a un ricco calendario di eventi estivi che animeranno piazze, lungomare e spazili con un mix didal vivo,e momenti di alta. Oltre alle rassegne di Lerici LibrAria, Lerici Live, Raccontiamoci e Cantautorando in collaborazione con il Club Tenco, sarà laa fare da protagonista: ogni settimana il cuore di Lerici batterà al ritmo di concerti live con le migliori cover band italiane, omaggiando i grandi dellapop e rock. Dai Blues Brothers ai Queen, passando per i grandi classici del Rock and Roll agli autori italiani come Dalla e Battisti, non mancheranno serate da cantare a squarciagola sotto le stelle.