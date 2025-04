Musetti-Bu sfida a Montecarlo | orario precedenti e dove vederla in tv

Musetti in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro affronterà oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, nel primo turno del Masters 1000, primo appuntamento di rilievo della stagione sulla terra. Grandi aspettative per Musetti, che arriva dall'ottavo di finale perso a Miami contro Novak Djokovic.

