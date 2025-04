Musetti-Bu oggi in tv ATP Montecarlo 2025 | orario programma streaming

Musetti affronterà il cinese Yunchaokete Bu al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il secondo match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00: ad aprire il programma sulla terra rossa del Principato saranno lo svizzero Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, al termine del confronto tra tra la vecchia gloria elvetica e il sudamericano toccherà al tennista italiano.LA DIRETTA LIVE DI Musetti-BU (2° MATCH DALLE 11.00)Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il suo coetaneo, numero 67 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il toscano partirà con tutti i favori del pronostico al ritorno in campo dopo la brutta sconfitta rimediata contro il serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario molto insidioso e che ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Oasport.it - Musetti-Bu oggi in tv, ATP Montecarlo 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Lorenzoaffronterà il cinese Yunchaokete Bu al primo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il secondo match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00: ad aprire ilsulla terra rossa del Principato saranno lo svizzero Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, al termine del confronto tra tra la vecchia gloria elvetica e il sudamericano toccherà al tennista italiano.LA DIRETTA LIVE DI-BU (2° MATCH DALLE 11.00)Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il suo coetaneo, numero 67 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Il toscano partirà con tutti i favori del pronostico al ritorno in campo dopo la brutta sconfitta rimediata contro il serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario molto insidioso e che ha vinto l’unico precedente, disputato lo scorso anno agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino.

