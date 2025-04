Murano e Burano le proteste dei residenti contro i turisti | Noi assediati così soffochiamo

Murano e Burano c?è preoccupazione per l?assalto dei turisti che provocano code agli imbarcaderi e fanno viaggiare stipati i mezzi del trasporto pubblico.. Ilgazzettino.it - Murano e Burano, le proteste dei residenti contro i turisti: «Noi assediati, così soffochiamo» Leggi su Ilgazzettino.it VENEZIA - Ac?è preoccupazione per l?assalto deiche provocano code agli imbarcaderi e fanno viaggiare stipati i mezzi del trasporto pubblico..

Murano e Burano, le proteste dei residenti contro i turisti: «Noi assediati, così soffochiamo». Assalto turistico a Venezia, anche le isole sotto pressione. La protesta dei residenti: «Servono più battelli». Da lunedì a Venezia si sale in vaporetto solo con GP: non si placano le proteste. Venezia, boat pooling per i no pass: in barca dalle isole al centro storico. Ex caserma Sanguinetti e Sant’Anna: «L'area resti fuori dalle correnti del turismo di massa». Venezia, gli abitanti calano ancora: scende sotto i 51mila residenti. Ne parlano su altre fonti

Murano e Burano, le proteste dei residenti contro i turisti: «Noi assediati, così soffochiamo» - VENEZIA - A Murano e Burano c’è preoccupazione per l’assalto dei turisti che provocano code agli imbarcaderi e fanno viaggiare stipati i mezzi del trasporto ... (ilgazzettino.it)

Cesena, rivoluzionata via Mura Porta Fiume: «Indietro di 20 anni senza alcun confronto con i residenti» - «Un passo indietro di 20 anni senza il minimo confronto con i residenti». In pieno centro, tra gli abitanti di via Mura Porta Fiume monta la protesta ... (corriereromagna.it)

Proteste in Spagna: Residenti si Oppongono al Turismo di Massa in Vista dell’estate 2025 - In Spagna e in diverse località dell’Europa Meridionale, il fenomeno dell’overtourism ha scatenato una serie di proteste da parte dei residenti locali. Con l’arrivo dell’estate 2025, manifestazioni e ... (gaeta.it)