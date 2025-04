Liberoquotidiano.it - "Muoversi subito": dove si spinge Giannini

Le “Brigate contro-dazi”, la cui missione anti-Trump (e dunque nel loro mondo anti-Meloni) viene osteggiata perfino dagli uffici tecnici di Usrula Von der Leyen, bramano la vendetta delle gabelle. L'armata è un'insalata nizzarda, dentro c'è di tutto, ma non ancora un generale. Ecco allora che Massimo, su Repubblica, prova a sfruttare il vuoto di potere per appiccicarsi le stellette, invero di latta. Parte evocando l'Apocalisse, «la macchina del tempo», scrive - non quella di Cecchi Paone «che torna indietro addirittura all'11 settembre»; «Siamo a una svolta drammatica»; richiama «Herbert Hoover, altro demagogo repubblicano, che precipitò il mondo nella Grande depressione». Quindi, in nome della sinistra che piace alla gente che non piace,passa all'attacco delle “destre”: «Viene da dire che la pretesa più comica è quella dei trumpiani in servizio permanente effettivo, quelli che invitano a non farsi prendere dal panico.