Muore sotto il fuoco israeliano un 14enne cittadino americano | silenzio da Trump che riceve Netanyahu

fuoco dell'esercito israeliano nella Cisgiordania occupata. Omar Muhammad Saadeh Rabee. Today.it - Muore sotto il fuoco israeliano un 14enne cittadino americano: silenzio da Trump, che riceve Netanyahu Leggi su Today.it Nella quotidiana carneficina dei raid israeliani su Gaza sono già decine le vittime civili di oggi, 7 aprile 2025. Tra queste anche un ragazzo di 14 anni con cittadinanza statunitense ucciso dai colpi d'arma dadell'esercitonella Cisgiordania occupata. Omar Muhammad Saadeh Rabee.

Hamas lancia 10 razzi nel sud di Israele. Netanyahu chiede una risposta "forte" - Il portavoce in arabo dell'Idf ha invitato i palestinesi che si trovano nell'area di Deir al-Balah a lasciare la zona e andare verso sud. Guerra ultime notizie. Unifil: Israele ha colpito 3 nostre basi in Libano. Raid israeliano a Beirut: oltre 20 morti. Meloni, aiuto a Ucraina finchè necessario. Guerra in Medio Oriente, le news del 29 dicembre. Siria,elezioni forse fra 4 anni. Gaza,quarto neonato morto di freddo. Nella Striscia si muore nonostante la tregua. Indagine sulla moglie di Netanyahu, accusata di aver intimidito un testimone in un caso che riguarda il marito. Unifil, Meloni chiama Netanyahu: 'Attacchi inaccettabili'. Ne parlano su altre fonti

Israele uccide 46 persone in 24 ore. Save The Children: "15mila bambini morti" - Save The Children: "A Gaza almeno 15mila bambini uccisi dal 7 ottobre 2023" A Gaza, almeno 15.000 bambini sono stati uccisi negli attacchi israeliani dal 7 ottobre 2023. Lo ha riferito ad Al-Jazeera u ... (msn.com)

Gaza, chi non muore sotto le bombe di Israele muore di fame e stenti - Israele, che accusa Hamas di sottrarre sistematicamente gli aiuti umanitari, ha bloccato l’ingresso di forniture a Gaza dopo la scadenza della prima fase di un presunto cessate il fuoco in tre fasi. (globalist.it)

15 operatori sanitari uccisi dall’esercito israeliano e sepolti in una fossa comune - Anche questi mezzi sono però finiti sotto il fuoco israeliano. La Croce Rossa e Mezzaluna Rossa era in contatto con il convoglio e pochi minuti dopo l’attacco ha sentito persone parlare in ebraico, ... (lifegate.it)