Muore in un incidente sulla Paullese stava tornando da Parma

incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, lungo la Paullese alle porte della città di Cremona. Secondo i primi accertamenti l'uomo potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale. Parmatoday.it - Muore in un incidente sulla Paullese, stava tornando da Parma Leggi su Parmatoday.it È morto in unstradale nella notte tra sabato e domenica, lungo laalle porte della città di Cremona. Secondo i primi accertamenti l'uomo potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale.

Schianto in moto sulla Paullese, forse per un malore: muore Alberto Ricca, 56 anni - Alberto Ricca, 56 anni, ha perso la vita in un indicente stradale la scorsa notte lungo la Paullese, alle porte di Cremona. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, originario di Soresina, potrebbe aver ... (msn.com)

Terribile incidente sulla - Terribile incidente nella notte sulla Paullese, a Cremona, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita. L’uomo stava attraversando la rotonda all’incrocio con via Picenengo quando ha ... (cremonaoggi.it)