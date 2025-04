Lanazione.it - Muore colpito da una lastra di vetro caduta dall’alto

Versilia, 7 aprile 2025 – Incidente mortale sul lavoro. Un uomo di 56 anni è deceduto in viale Pistelli a Lido di Camaiore. È successo intorno alle 14:40. In base alle prime informazioni fornite dal 118, l’uomo è statomortalmente da unadi. Lanciato l’allarme al 112, sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Si indaga adesso sulle cause che hanno determinato ladelladi. Notizia in aggiornamento