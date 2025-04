Internews24.com - Muller su Instagram: «Grazie per l’enorme apprezzamento che mi avete dimostrato negli ultimi 17 anni. Uno dei punti più importanti ora è la nostra partita di domani contro l’Inter»

di Redazione, l’attaccante tedesco, che a fine stagione lascerà i bavaresi, ha pubblicato un messaggio social in vista del doppio confronto con: le sue dichiarazioniThomas Müller ha condiviso un video suin cui ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dopo l’annuncio del suo addio al Bayern Monaco a conclusione della stagione. Nel video, discute anche del prossimo doppio indi Champions League. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI– «perche mi17, soprattuttogiorni. Per me significa molto. Uno deipiùora è ladi: questapuò aprirci le porte per la finale che si giocherà in casa