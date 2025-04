Mr Morfina The Crow e lo splatter come espediente meta-cinematografico

Morfina, la commedia nera con protagonista Jack Quaid, star della serie tv The Boys. Il film è ancora disponibile in qualche sala cinematografica italiana, quindi, se siete curiosi, avete ancora un po' di tempo per vederlo (per saperne di più, qui trovate la nostra recensione). Il film è sempre stato presentato come un semplice film d'azione, una commedia come tane, ma è interessante interpretarne gli intenti in un altro modo.Di cosa parla Mr. Morfina?Quaid interpreta Nathan, un ragazzo con una malattia molto rara e complessa da gestire: non può sentire dolore fisico, né il caldo o il freddo. Questo significa che la sua vita è costantemente in pericolo: potrebbe trafiggersi a morte e accorgersene solo una volta svenuto per la grande quantità di sangue perso; la vescica potrebbe esplodergli perché non è in grado di percepire l'imminente bisogno di andare in bagno o, addirittura, se mangiasse qualcosa di solido rischierebbe di mordersi la lingua così forte da staccarsela, senza rendersene conto.

