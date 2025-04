MotoGP GP Qatar 2025 | programma orari tv streaming guida SKY e TV8

Qatar 2025, valevole come quarto capitolo della stagione per il Motomondiale. Riflettori puntati in MotoGP su un nuovo capitolo della rivalità in casa Ducati tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, con Alex Marquez pronto ad inserirsi ancora in questo dualismo per cercare di conservare la sua attuale leadership nella generale.Grazie a sei secondi posti consecutivi tra Sprint e gare, Alex si trova infatti clamorosamente al comando del Mondiale con un punto di vantaggio sul fratello maggiore Marc (caduto in Texas dopo cinque successi di fila in avvio di campionato) e 12 su Bagnaia. Pecco sembra aver finalmente trovato feeling con la GP25 al COTA e punta senza mezzi termini al gradino più alto del podio su un tracciato potenzialmente favorevole. Oasport.it - MotoGP, GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8 Leggi su Oasport.it Da venerdì 11 a domenica 13 aprile la pista di Lusail sarà teatro del weekend del Gran Premio del, valevole come quarto capitolo della stagione per il Motomondiale. Riflettori puntati insu un nuovo capitolo della rivalità in casa Ducati tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, con Alex Marquez pronto ad inserirsi ancora in questo dualismo per cercare di conservare la sua attuale leadership nella generale.Grazie a sei secondi posti consecutivi tra Sprint e gare, Alex si trova infatti clamorosamente al comando del Mondiale con un punto di vantaggio sul fratello maggiore Marc (caduto in Texas dopo cinque successi di fila in avvio di campionato) e 12 su Bagnaia. Pecco sembra aver finalmente trovato feeling con la GP25 al COTA e punta senza mezzi termini al gradino più alto del podio su un tracciato potenzialmente favorevole.

