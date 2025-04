Oasport.it - Moto3, Matteo Bertelle salta il GP del Qatar. Doppia frattura per il pilota italiano

Brutta notizia per l’Italia in vista del prossimo GP deldi. Uno dei principali protagonisti di questo avvio di stagione,, sarà costretto are l’imminente weekend di gare a causa di un infortunio in allenamento, dove ha riportato la ladella tibia destra e dell’omero sinistro.Questo il comunicato del team LEVEL UP-MTA, squadra delveneto: “è ancora ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti da parte dell’equipe medica. Siamo certi che si rimetterà presto e non vediamo l’ora di rivederlo in pista, confermiamo che non sarà presente al GP del. Tutto il team augura auna pronta guarigione”.Non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma al momento è certo chesalterà il weekend in. Il prossimo appuntamento del Mondiale disarà in Spagna a Jerez il 25 aprile e la speranza è quella di vedere il nativo di Monselice in gara sul circuito spagnolo.