Moto gp Tardozzi | Bagnaia ha cambiato mentalità è tornato

Bologna, 7 aprile 2025 – Peccosi è rilanciato a Austin e ora può partire un altro tipo di Mondiale. Il feeling completo con la Gp 25 ancora non c’è, ma in Texas, al di là della vittoria, si sono visti segnali incoraggianti. Cresce la fiducia dell’ex campione del mondo, con unache lo ha messo in difficoltà nei primi due gp, e la caduta di Marc Marquez ha permesso a tutti di comprimere la classifica. Pecco è in piena corsa ed è salito a 13 punti da Alex Marquez, nuovo leader del mondiale e a 12 da Marc, ma soprattutto ora arriva un tracciato amico, a differenza dei primi tre. In Qatar Pecco ha vinto un anno fa e vinse anche in2: Losail gli piace. Anche il box Ducati vede undiverso, con occhi più vivi, convinti di poter guidare sopra anche a qualche carenza di feeling.