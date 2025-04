Mostra ' Monopoli dal mare alla valle'

Monopoli, dal mare alla valle” è il titolo della Mostra fotografica che Arcadia Immobiliare inaugura giovedì 10 aprile alle ore 18.30 nella sede di Monopoli, in via Fratelli Bandiera 81, aperta al pubblico gratuitamente fino al 30 aprile.L’evento nasce con l’intento di intessere legami con. Baritoday.it - Mostra 'Monopoli, dal mare alla valle' Leggi su Baritoday.it , dal” è il titolo dellafotografica che Arcadia Immobiliare inaugura giovedì 10 aprile alle ore 18.30 nella sede di, in via Fratelli Bandiera 81, aperta al pubblico gratuitamente fino al 30 aprile.L’evento nasce con l’intento di intessere legami con.

Mostra 'Monopoli, dal mare alla valle'. “Monopoli, dal mare alla valle”: una mostra fotografica gratuita celebra l’anima multiforme della città. Eventi in Puglia - Aprile 2025. Conflitto israelo-palestinese, un evento a Bari con Ilan Pappé, Costanza Spocci e Massimo D’Alema. Mino Di Summa - mostra personale del pittore / Eventi / Novità. Tutte le mostre da vedere in Puglia in questa estate 2024. Ne parlano su altre fonti

Mirò e gli altri maestri del Surrealismo in mostra a Monopoli: al castello Carlo V la collettiva di opere grafiche - Prima l’annuncio di una mostra di Marc Chagall, poi il passo indietro. Monopoli ha rinunciato all ... a pochi passi dal mare, lavori di Hans Bellmer, Salvador Dalì, Max Ernst, Leonor Fini ... (msn.com)

Monopoli, sfiorate le 20mila visite alla mostra di Miró - MONOPOLI - Grande successo per la mostra dedicata a Joan Miró a Monopoli: sfiorati i 20.000 visitatori in quattro mesi di apertura (per un totale di 19.722 ingressi). Al Castello Carlo V ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Monopoli e i suoi fratelli in mostra, l’effetto nostalgia nell’era del tech - Storia e mito del gioco da tavolo dal 2500 a.C. a… domani”, interessante mostra in programma al WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano. La mostra si divide in due “momenti”. (msn.com)