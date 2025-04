Mosca | servono risposte prima di tregua

tregua in Ucraina, "è necessario rispondere a una serie di domande, alle quali nessuno ha ancora risposto".Così il portavoce del Cremlino Peskov. I raid russi mirano solo a "obiettivi militari",dice Peskov,dopo il bombardamento di un ristorante a Kryvyi, con 18 morti,tra cui 9 bambini. Per nuovi colloqui Russia-Usa non c'è ancora data. Riguardo ai dazi, Mosca monitora "molto attentamente" la brusca caduta dei prezzi del petrolio. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.16 Per arrivare a unain Ucraina, "è necessario rispondere a una serie di domande, alle quali nessuno ha ancora risposto".Così il portavoce del Cremlino Peskov. I raid russi mirano solo a "obiettivi militari",dice Peskov,dopo il bombardamento di un ristorante a Kryvyi, con 18 morti,tra cui 9 bambini. Per nuovi colloqui Russia-Usa non c'è ancora data. Riguardo ai dazi,monitora "molto attentamente" la brusca caduta dei prezzi del petrolio.

L'Italia non manderà soldati sul terreno. Kiev: "Servono truppe pronte a combattere non peacekeeper" - Summit a 31 a Parigi, quattro nodi da sciogliere. Ucraina, Trump: «Ottimi contatti con Mosca ma per la tregua c’è ancora molta strada da fare». Casa Bianca: "Russi accettino piano per la tregua in Ucraina" | Lavrov al vetriolo: "La Führer Ursula vuole rimilitarizzare Ue". Ucraina: media, Russia scettica su cessate fuoco, servono garanzie. Guerra Ucraina, Trump: "Buone possibilità per la pace". Zelensky: "Aspettiamo Mosca". Ucraina, all’Onu è scontro sulle risoluzioni. Chi sta con Mosca e chi con Kiev. Ne parlano su altre fonti

Mosca risponde al vertice Ue sull'Ucraina con massicci attacchi, Kiev utilizza per la prima volta i caccia francesi - Mosca contro il riarmo dell'Europa ... la popolazione", denuncia il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko. E Kiev ha risposto utilizzando per la prima volta i jet francesi per rispondere ... (today.it)