Mosca imbiancata da forti nevicate

Mosca è stata colpita da una forte nevicata: il maltempo è tornato in città dopo le temperature record della prima settimana di aprile, quando il termometro ha raggiunto i 16 gradi centigradi. I servizi stradali stanno lavorando attivamente per rimuovere la neve, ma la situazione rimane pericolosa per gli automobilisti a causa delle strade ghiacciate. I meteorologi dicono che a Mosca e nella regione continueranno a cadere forti nevicate e le basse temperature permarranno per una settimana, con cumuli di neve che raggiungeranno i 18 centimetri.

