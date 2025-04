Notizieaudaci.it - Morto Jorge Bolaño, l’ex calciatore del Parma stroncato da un infarto a 47 anni durante una festa

Bolano aveva partecipato ai mondiali di Francia, il ricordo di MorfeoLutto nel mondo del calcio. Éall’età di 47colombiano, che partecipò alla Coppa del Mondo del 1998 in Francia. Il decesso è avvenuto nella città di Cúcuta, come hanno riferito i media locali. Il maloreunaa Cúcuta, idolo dell’Atletico Junior de Barranquilla e ricordato in Italia per i suoi periodi al, èper ununaa cui stava partecipando nel capoluogo del dipartimento Norte de Santander. “Con profondo dolore esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia e ai cari diEladioCorrea, ex giocatore della nazionale maschile colombiana,professionista e allenatore, scomparso domenica scorsa” – ha affermato in una nota la Federazione calcistica colombiana (Fcf).