Morto in moto cordoglio in paese | Grande lavoratore umile e gentile

È una comunità attonita, distrutta dal dolore quella di Pontelangorino dopo la notizia della morte di Lorenzo Bellini a seguito di un incidente in moto avvenuto sabato mattina a Lagosanto. Per il 46enne doveva essere una gita di piacere in sella alla sua Suzuki. Con un gruppo di amici era diretto in montagna, quando, per cause da chiarire, ha perso la vita scontrandosi con un'auto. Una vita, la sua, spesa assieme al fratello e Roberto a coltivare ogni tipo di prodotto nel loro terreno nei pressi della Gran Linea, a Italba. "Un Grande orto – ricorda l'amico Lauro Beccari –, nel quale con straordinaria abilità producevano zucchine, pomodori, melanzane ma anche cocomeri, meloni e tanto altro. Prodotti tanto buoni che nello spazio di vendita di piazza Ippolito I d'Este, a Pontelangorino, arrivavano clienti sin dal mare e già dalle 6 del mattino".

