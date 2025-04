Ilfattoquotidiano.it - Morto il 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa, indagini sulla custodia dell’arma

il ragazzino di 13 annida undisabato sera nella sua casa a Roma. L’adolescente è spirato alle 6 di stamattina all’ospedale San Camillo di Roma dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.vicenda sono in corsodella Squadra mobile e del commissariato San Paolo. Si ipotizza l’incidente, mala vicenda è ancora tutta da chiarire.Al momento le certezze sono legate al fatto che l’incidente si è consumato all’interno della abitazione dove vive il ragazzino. Quando l’arma ha fatto fuoco in casa era presente il padre ma, in base alle prime verifiche, si trovava in un’altra stanza e sarebbe intervenuto solo dopo avere sentito il rumore dello sparo. Ilsarebbe partito in modo accidentale mentre il minorenne stava armeggiando con lache appartiene al fratello ed era regolarmente detenuta per uso sportivo, quindi utilizzata per sparare nei poligoni di tiro.